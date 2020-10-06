Допуск у Верховну Раду для журналістів суттєво обмежили

Будуть допускати не більше 120 осіб

Будуть допускати не більше 120 осіб

Фото: flickr

Спікер парламенту Дмитро Разумков змінив порядок допуску журналістів до парламенту, відтепер їх будуть пропускати за постійною карткою акредитації та разовим пропуском.

Відповідне розпорядження він підписав 5 жовтня, передає RegioNews.

Згідно із документом, потрапити у пресцентр на третьому поверсі будівлі Верховної Ради зможуть не більше 120 працівників ЗМІ на день. Із них 30 зможуть перебувати в ложі преси балкону зали засідань парламенту.

Від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп, до кожної з яких може входити до 4 осіб, від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по одній людині.

За словами голови пресслужби Верховної Ради Ірини Кармелюк, журналістам видаватимуть всього 120 перепусток, вони зможуть отримати їх на посту охорони на вході.

Перепустки не будуть закріплені за конкретними ЗМІ, після завершення робочого дня вони повинні їх повернути.

Кармелюк зазначила, з метою дотримання карантинних обмежень, парламент не буде забезпечувати пропусками майже 500 медіа, які акредитовані у Раді.

Це не обмеження, це навпаки - поліпшення. Тепер канали зможуть приходити двома знімальними групами, раніше пускали тільки одну, від агентств був тільки один журналіст, а зараз по дві людини - це для них поліпшення", - зазначила Кармелюк.

Нагадаємо, у Раді переконані, що коронавірус не стане на заваді розгляду проєкту Держбюджету-2021, нині нардепи працюють у комітетах в режимі відеоконференції.