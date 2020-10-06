Місцеві вибори 2020: У МОЗ розповіли, як голосуватимуть люди на самоізоляції

Також стало відомо, як голосуватимуть люди із симптомами коронавірусу

Також стало відомо, як голосуватимуть люди із симптомами коронавірусу

Фото з відкритих джерел

Виборці, які перебувають у лікарні, зможуть проголосувати на місцевих виборах у медзакладі за допомогою виїзних бригад.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, пише RegioNews.

Передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п'ятниці перед виборами, щоб до неї приїхали, і вона змогла проголосувати з дому. Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях також за допомогою виїзних бригад", - сказав він.

Він додав, що на виборчих дільницях передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів: вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку.

"Також передбачено, що якщо прийшла людина з симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що забезпечення виборчих дільниць антисептиками, членів комісії масками здійснюється коштом місцевих бюджетів.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, хто і як контролюватиме масковий режим на виборах.