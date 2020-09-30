Одному з кандидатів у мери Мукачева спалили магазин

Про причини підпалу поки невідомо

Про причини підпалу поки невідомо

Фото: скрін відео

У місті Мукачево Закарпатської області посеред ночі невідомі зловмисники підпалили магазин, який належить кандидату в мери міста від партії «Рідне Закарпаття» Андрію Лукачу.

Про це у соцмережі Facebook повідомив сам Андрій Лукач, власник магазину і кандидат на посаду міського голови, пише RegioNews.

На відео з камер спостереження, опублікованих Лукачем, чітко видно чоловіка, який скоїв підпал.

Закликаю правоохоронців провести неупереджене розслідування і з'ясувати всі подробиці. Це - не перший навмисний підпал супермаркетів мережі "Алма", і досі ні один з них не розкрито", - зазначив Лукач.

Далі він нагадав, що минулого тижня був зареєстрований кандидатом на посаду Мукачівського міського голови.

Пов'язувати цей підпал з політичною діяльністю? Відповісти не готовий. Але ні мене, ні мою команду такими методами не залякати. Ми йдемо на місцеві вибори, щоб подібні випадки в Мукачево припинилися, а мешканці та підприємці були в безпеці і могли спокійно працювати", - резюмував закарпатський підприємець.

Підпал магазину "Алма" з камер спостереження Сьогодні, близької 2 години ночі, зловмисники підпалили магазин "Алма" у мікрорайоні Черемшина, у Мукачеві. З відео камер спостереження чітко видно чоловіка, який здійснив підпал. Чи можна говорити про безпеку в місті? Закликаю правоохоронців провести неупереджене розслідування та з’ясувати всі подробиці . Це – не перший навмисний підпал супермаркетів мережі "Алма", і досі жоден з них не розкритий. Минулого тижня мене зареєстрували кандидатом на посаду Мукачівського міського голови. Чи пов’язувати цей підпал з політичною діяльністю? Відповісти не готовий. Але ні мене, ні мою команду такими методами не залякати. Ми йдемо на місцеві вибори, щоб подібні випадки у Мукачеві припинилися, а жителі та підприємці були в безпеці та могли спокійно працювати Опубліковано Андрій Лукач Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора на Чернігівщині "Слуга народу" Семінський побився з власником рекламної фірми через поклейку реклами на білбордах.