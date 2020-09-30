Чиновницю Луганської ОДА намагалися завербувати представники "МДБ ЛНР"

Жінку "переконували" погрозами і шантажем

Жінку "переконували" погрозами і шантажем

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Бойовики затримали жінку на КПВВ "Станиця Луганська" під час відвідин родичів. Для схилення до конфіденційної співпраці вони вдалися до звичних методів переконання: погроз життю та здоров`ю рідних, шантажу.

Представників "МДБ" цікавила інформація про роботу адміністрації, персональні дані керівництва та співробітників, паролі доступу до електронної пошти тощо. Вони наполягали, аби чиновниця не лише систематично передавала їм службову інформацію, але й залучила до співпраці з ними свого чоловіка-секретоносія, співробітника Нацполіції.

Під тиском жінка підписала угоду про конфіденційну співпрацю. Їй було надано додаткові інструкції та відпрацьовано канали конспіративного звʼязку.

Після приїзду на контрольовану українською владою територію співробітниця адміністрації почала отримували електронні листи з погрозами і вимогами вийти на зв'язок.

Контррозвідники СБУ встановили, що жінка не планувала здійснювати жодних дій на шкоду державній безпеці. Вона надала детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Після ретельної перевірки її було звільнено від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності громадяни, які не вчиняли жодних дій на виконання злочинного завдання ворожих спецслужб і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та поставлені завдання. Державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Нагадаємо, в Україні блокували канали розповсюдження неправдивої інформації з Росії та "ДНР".