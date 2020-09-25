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25 вересня 2020, 17:50 3

Терористи "ЛНР" заборонили виїжджати з ОРЛО частіше, ніж раз на місяць

25 вересня 2020, 17:50 3
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Підконтрольні Кремлю терористи "ЛНР" заборонили перетинати лінію розмежування через КПВВ Станиця Луганська частіше, ніж раз на місяць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання ОстроВ.

Згідно з "указом" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, виїзд на підконтрольну уряду України територію і в'їзд назад дозволений громадянам, зареєстрованим на окупованій території Луганської області, але не частіше ніж один раз на місяць.

Ці обмеження пов’язані з "несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні" та загрозою поширення COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за місяць кількість переселенців зросла на 3,3 тис. осіб.

ЛНР бойовики кордон КПВВ Луганщина COVID-19 епідемія Луганська область
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