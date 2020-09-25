Терористи "ЛНР" заборонили виїжджати з ОРЛО частіше, ніж раз на місяць
Своє рішення окупанти пояснюють несприятливою епідеміологічною ситуацією
Своє рішення окупанти пояснюють несприятливою епідеміологічною ситуацією
Підконтрольні Кремлю терористи "ЛНР" заборонили перетинати лінію розмежування через КПВВ Станиця Луганська частіше, ніж раз на місяць.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання ОстроВ.
Згідно з "указом" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, виїзд на підконтрольну уряду України територію і в'їзд назад дозволений громадянам, зареєстрованим на окупованій території Луганської області, але не частіше ніж один раз на місяць.
Ці обмеження пов’язані з "несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні" та загрозою поширення COVID-19.
Нагадаємо, в Україні за місяць кількість переселенців зросла на 3,3 тис. осіб.
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