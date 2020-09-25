На Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи

Зловмисники "працювали" впродовж року і щомісяця "обслуговували" до півсотні клієнтів

Зловмисники "працювали" впродовж року і щомісяця "обслуговували" до півсотні клієнтів

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

До складу групи входило двоє жителів Київської області, які виготовляли "липові" документи. Двоє мешканців Житомирщини, колишніх працівників міграційної служби відповідали за роботу з "клієнтами".

Для виготовлення фальшивих документів ділки облаштували два цехи у приватних будинках у невеликих селищах міського типу на Київщині. На замовлення вони робили, зокрема, паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.

Вартість фальшивих документів варіювала залежно від його виду, максимальну ціну зловмисники встановили на "повний пакет" - $10 тисяч. Паспорт громадянина України коштував $1,5 тисячі, ID-картка – вдвічі дорожче.

За результатами спецоперації на території Житомирщини та Київщини оперативники спецслужби затримали чотирьох учасників групи та блокували роботу двох цехів із виготовлення підроблених документів.

Під час проведення обшуків за адресами проживання фігурантів та у цехах правоохоронці вилучили 30 готових документів, зокрема паспорти громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок. У ході слідчих дій також виявлено голографічні захисні елементи, підроблені штампи та печатки українських держустанов, комп’ютерну техніку і флеш-носії зі зразками документів та інформацією про "клієнтів", техніку для підробки документів. Вилучені докази направлено на криміналістичну експертизу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, На Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат і викрали 1 млн гривень.