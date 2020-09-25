Зеленський назвав шляхи вирішення проблеми черг на західному кордоні

Він вважає, що це питання не сьогоднішнього дня, воно триває кілька років

Він вважає, що це питання не сьогоднішнього дня, воно триває кілька років

Офіс президента

Питання черг на західному кордоні України буде вирішене шляхом відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході робочої поїздки в Закарпатську область, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна". "Питання складне, комплексне, і рішення держави буде комплексне. Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке триває кілька років. З того моменту, як у нас експорт збільшився, орієнтуючись на західний ринок, зрозуміло, що з'явилися черги. Тобто, не вистачає на сьогодні прикордонної пропускної інфраструктури ... Питання буде вирішене. Вкладатися будуть гроші для відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів", — сказав Зеленський. Також глава держави наголосив на необхідності переговорів з партнерами для врегулювання проблеми черг. "Друга історія — дипломатична. Міністр закордонних справ України спілкується зі своїми колегами наших сусідніх країн. Тому що проблема ж не тільки на цьому контрольно-пропускному пункті ("Ужгород-Вишнє Німецьке"- ред.). У нас багато сусідів, багато країн, і там скрізь є великі черги. Ми повинні дружити з нашими сусідами, але, дійсно, на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути", — зазначив він. Нагадаємо, раніше Зеленський доручив добудувати пункт пропуску на Закарпатті.

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