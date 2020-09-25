ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті

Оренда найдешевшого номера в цьому санаторії коштує більше двох тисяч гривень за ніч

Оренда найдешевшого номера в цьому санаторії коштує більше двох тисяч гривень за ніч

Президент Володимир Зеленський відпочиває на Закарпатті в одному з елітних санаторних комплексів регіону "Деренівська Купіль", який розташований в селі Нижнє Солотвино.

Журналісти PavlovskyNews з'ясували, що на Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону, передає RegioNews. На ресепшені санаторію підтвердили візит Володимира Зеленського. Проте, в який саме готелі (там їх кілька) санаторію зупинився відомий гість - не уточнили. При цьому журналістів запевнили, що перебування президента пройшло без дискомфорту для інших постояльців. На сайті комплексу зазначено, що оренда найдешевшого номера обійдеться в 2300 гривень за добу. Найімовірніше, президент зупинився в люксовому, який зараз коштує 4200, або Family – 5400 грн. На Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону. Вартість стартує від 2300 гривень за... Опубліковано Pavlovsky News П'ятниця, 25 вересня 2020 р. Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський прибув на Закарпаття.

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