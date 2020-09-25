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ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
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25 вересня 2020, 14:44 28

ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті

25 вересня 2020, 14:44 28
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Оренда найдешевшого номера в цьому санаторії коштує більше двох тисяч гривень за ніч
Оренда найдешевшого номера в цьому санаторії коштує більше двох тисяч гривень за ніч
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Президент Володимир Зеленський відпочиває на Закарпатті в одному з елітних санаторних комплексів регіону "Деренівська Купіль", який розташований в селі Нижнє Солотвино.

Журналісти PavlovskyNews з'ясували, що на Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону, передає RegioNews.

На ресепшені санаторію підтвердили візит Володимира Зеленського. Проте, в який саме готелі (там їх кілька) санаторію зупинився відомий гість - не уточнили. При цьому журналістів запевнили, що перебування президента пройшло без дискомфорту для інших постояльців.

На сайті комплексу зазначено, що оренда найдешевшого номера обійдеться в 2300 гривень за добу. Найімовірніше, президент зупинився в люксовому, який зараз коштує 4200, або Family – 5400 грн.

На Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону. Вартість стартує від 2300 гривень за...

Опубліковано Pavlovsky News П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський прибув на Закарпаття.

Володимир Зеленський ціна Закарпаття президент санаторий відпочинок
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