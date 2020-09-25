ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
Президент Володимир Зеленський відпочиває на Закарпатті в одному з елітних санаторних комплексів регіону "Деренівська Купіль", який розташований в селі Нижнє Солотвино.
Журналісти PavlovskyNews з'ясували, що на Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону, передає RegioNews.
На ресепшені санаторію підтвердили візит Володимира Зеленського. Проте, в який саме готелі (там їх кілька) санаторію зупинився відомий гість - не уточнили. При цьому журналістів запевнили, що перебування президента пройшло без дискомфорту для інших постояльців.
На сайті комплексу зазначено, що оренда найдешевшого номера обійдеться в 2300 гривень за добу. Найімовірніше, президент зупинився в люксовому, який зараз коштує 4200, або Family – 5400 грн.
На Закарпатті президент зупинився в одному з найкращих санаторних комплексів регіону. Вартість стартує від 2300 гривень за...Опубліковано Pavlovsky News П'ятниця, 25 вересня 2020 р.
Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський прибув на Закарпаття.