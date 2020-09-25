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25 вересня 2020, 14:32 5

У ДБР не змогли назвати кількість проваджень, в яких фігурує Порошенко

25 вересня 2020, 14:32 5
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За підрахунками адвокатів Порошенка, проти нього відкрили 58 кримінальних справ
За підрахунками адвокатів Порошенка, проти нього відкрили 58 кримінальних справ
Фото: Укрінформ
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Державне бюро розслідувань у відповідь на запит ЗМІ не назвало кількість проваджень, у яких фігурує п`ятий президент України Петро Порошенко.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Державне бюро розслідувань у відповідь на запит Радіо Свобода не назвало кількість проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко.

У ДБР пояснили, що згідно із положеннями ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий не пізніше, ніж за 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР.

У ДБР пояснили, що вимоги зазначеної статті та Єдиний реєстр досудових розслідувань не передбачають внесення відомостей "проти" або "щодо" особи.

За даними ДБР, нині Порошенку оголосили одну підозру – за ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Нагадаємо адвокат п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков повідомив, що правоохоронні органи України відкрили проти його підзахисного 58 кримінальних справ.

ДБР кримінальна справа Петро Порошенко президент ЗМІ адвокат
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