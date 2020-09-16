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16 сентября 2020, 17:54 4

Суд закрыл производство в деле мэра Ужгорода Андриива

16 сентября 2020, 17:54 4
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Производство велось в отношении возможного конфликта интересов по представлению НАБУ
Производство велось в отношении возможного конфликта интересов по представлению НАБУ
Фото из открытых источников
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В Ужгородском горрайонном суде Закарпатской области состоялось заседание по делу в отношении городского головы Ужгорода, в отношении которого были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, а именно: за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на материалы суда.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав позицию прокурора, объяснения лица, в отношении которого были составлены протоколы об административных правонарушениях и защитника, пришел к выводу, что обстоятельства, изложенные в протоколах об административных правонарушениях, не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами и основанными на предположениях.

Следовательно, суд постановил закрыть производство по делу против мэра Ужгорода Богдана Андриива в связи с отсутствием события и состава административных правонарушений.

Напомним, 3 августа НАЗК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова и мэра Ужгорода Богдана Андриива.

суд мэр Ужгород коррупция Андриив Богдан
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