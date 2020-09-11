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11 сентября 2020, 16:23 3

Экс-мэр Ужгорода Сергей Ратушняк будет принимать участие в местных выборах

11 сентября 2020, 16:23 3
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Сергей Ратушняк хочет вернуть себе кресло городского головы
Сергей Ратушняк хочет вернуть себе кресло городского головы
Фото: Facebook
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Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Ужгорода.

Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

Идем на выборы – на пост Ужгородского городского головы. Самовыдвиженцем”, – написал Ратушняк.

Идем на выборы на пост Ужгородского городского Головы. Самовыдвиженцем.

Опубликовано Serg Ratushnyak Пятница, 11 сентября 2020 г.

Напомним, кандидатом в мэры Ужгорода от партии "Слуга народа" стал Виктор Щадей.

выборы мэр Ужгород Закарпатье Кандидат
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