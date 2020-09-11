Экс-мэр Ужгорода Сергей Ратушняк будет принимать участие в местных выборах
Сергей Ратушняк хочет вернуть себе кресло городского головы
Сергей Ратушняк хочет вернуть себе кресло городского головы
Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Ужгорода.
Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Facebook, пишет RegioNews.
Идем на выборы – на пост Ужгородского городского головы. Самовыдвиженцем”, – написал Ратушняк.
Идем на выборы на пост Ужгородского городского Головы. Самовыдвиженцем.Опубликовано Serg Ratushnyak Пятница, 11 сентября 2020 г.
Напомним, кандидатом в мэры Ужгорода от партии "Слуга народа" стал Виктор Щадей.
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