Як у середньовіччі: контрабандисти планували перекинути багаж в Румунію з допомогою катапульти

Діяли зловмисники під покровом ночі

Діяли зловмисники під покровом ночі

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За допомогою катапульти контрабандисти планували зробити перекидку близько 30 тисяч пачок цигарок через кордон до сусідньої Румунії.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок цигарок - катапультою з модифікованого санітарного УАЗа, а для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після півночі", - сказано в повідомленні.

З метою здійснення протиправної діяльності, контрабандисти намагалися підкупити керівництво Чопського прикордонного загону. Вони пообіцяли керівнику одного з підрозділів $5000. Але офіцера-посередника зловили і пред'явили йому підозру за ч. 3 ст. 369 КК (надання неправомірної вигоди).

За місцем проживання офіцера та його співучасників провели обшук.

"Вилучено в ході огляду місця події транспортний засіб та майно, яке знаходилося в ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом або використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, більше півкілограма кокаїну виявили співробітники Служби безпеки України у туриста з Європи.