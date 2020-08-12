Львівським прикордонникам пропонують хабарі для уникнення обсервації

Хабарі пропонують як українці, так й іноземці

Хабарі пропонують як українці, так й іноземці

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Упродовж двох діб у пунктах пропуску "Рава – Руська", "Шегині", "Краківець" та "Грушів" Львівського прикордонного загону подорожуючі пропонували прикордонникам 50 та 20 доларів США, 10 євро, та тричі по 400 грн хабара.

Як пише RegioNews, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Такі суми пропонують як громадяни України, так й іноземці за безперешкодний перетин державного кордону без проходження обсервації та за відсутність страхового полісу.

У службі наголошують, що прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, на Львівщині чиновники вкрали на будівництві амбулаторії три мільйони гривень.