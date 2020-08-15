Над окупованим Кримом запустили український прапор

Прапор підняли в небо за допомогою кульок

Прапор підняли в небо за допомогою кульок

Фото: скрін відео

За допомогою повітряних кульок у небо над окупованим Кримом запустили 25-метровий український прапор.

Як передає RegioNews, про це повідомив колишній політв'язень Володимир Балух.

Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками! Разом ми сила! Україна переможе!", - написав Балух.

За словами Балуха, український стяг у повітря запустили поблизу пункту пропуску Чонгар. За прогнозами активістів, прапор має облетіти всю територію Криму.

"Це скоріш не ідея, а спільний поклик нас, кримців, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова. А чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України і саме напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там на окупованій території чекають від нас світлого посилу", – сказав Балух.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою. Ця теза була придумана пропагандою Російської Федерації.