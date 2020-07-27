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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 13:08 6

Закарпатську організацію "Євросолідарності" очолила нардеп Климпуш-Цинцадзе

27 липня 2020, 13:08 6
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Вона буде відповідати за роботу організації під час місцевих виборів
Вона буде відповідати за роботу організації під час місцевих виборів
Фото: Facebook
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Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе стала новою головою Закарпатської організації партії "Європейська Солідарність".

Про це вона повідомила під час ефіру телеканалу "U-In", передає RegioNews.

Зовсім нещодавно я отримала честь очолити територіальну організацію "Європейської Солідарності" у Закарпатській області", - сказала вона.

За словами народного депутата, зараз наближаються місцеві вибори і "гаряча виборча пора", тому у партії працюють з кадрами, які є на місцях.

Нагадаємо, на реконструкції аеропорту в Ужгороді вкрали майже мільйон гривень.

партїї Закарпаття Європейська солідарність Місцеві вибори Іванна Климпуш-Цинцадзе
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