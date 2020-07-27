Закарпатську організацію "Євросолідарності" очолила нардеп Климпуш-Цинцадзе

Вона буде відповідати за роботу організації під час місцевих виборів

Вона буде відповідати за роботу організації під час місцевих виборів

Фото: Facebook

Про це вона повідомила під час ефіру телеканалу "U-In", передає RegioNews.

Зовсім нещодавно я отримала честь очолити територіальну організацію "Європейської Солідарності" у Закарпатській області", - сказала вона.

За словами народного депутата, зараз наближаються місцеві вибори і "гаряча виборча пора", тому у партії працюють з кадрами, які є на місцях.

Нагадаємо, на реконструкції аеропорту в Ужгороді вкрали майже мільйон гривень.