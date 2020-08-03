Голова Херсонської ОДА Гусєв підтримує праймеріз при обранні кандидатів на посаду мера

На його думку, внутрішньопартійні праймеріз довели свою ефективність

На його думку, внутрішньопартійні праймеріз довели свою ефективність

Фото з відкритих джерел

Юрій Гусєв підкреслив, що особисто не братиме участі у виборчому процесі, однак зробить все для забезпечення чесних і прозорих виборів.

Про це пише Regionews.

Відповідаючи на запитання про обрання можливих кандидатів від "Слуги народу" на посаду мера Херсона, голова ОДА сказав, що він є послідовним прихильником внутрішньопартійних праймеріз:

Я пропонував і пропоную підхід, який, до речі, вже підтвердив свою ефективність під час виборів кандидата від партії СН на посаду Київського міського голови. Прозорі праймеріз, на моє переконання, дадуть можливість не лише почути потенційних кандидатів від нашої політичної сили на посаду мера Херсона, а й впровадять нову політичну культуру в суспільстві, де не "договорняки" вирішують, а думка людей!" - наголосив Юрій Гусєв.

Повний текст інтерв`ю з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим спеціально для RegioNews читайте тут.