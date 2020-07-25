До реєстру корупціонерів за півроку потрапили понад 2 тисяч осіб
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з початку поточного року до реєстру корупціонерів внесено 2018 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Так, найчастіше в реєстр потрапляли співробітники Національної поліції та працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС).
Згідно з даними агентства, 429 осіб вчинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної і ще 57 - до дисциплінарної відповідальності.
Так, до реєстру корупціонерів включені 102 співробітники ДКВС:
- двоє з них притягнуто до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою;
- 99 працівників ДКВС притягнуто до адмінвідповідальності за несвоєчасну подачу декларації;
- один - до дисциплінарної відповідальності, йому оголошено догану.
Також до реєстру корупціонерів потрапили 175 поліцейських: 12 правоохоронців притягнуто до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, а за несвоєчасну подачу декларації залучено 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані притягнуто одного поліцейського.
Всі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду і залучення їх до відповідальності.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.