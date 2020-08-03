Глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника

Кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном

Кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном

Фото: Главком

Сьогодні, 3 серпня, Тетяна Єгорова-Луценко приступила до виконання своїх обов'язків

Про це повідомили в прес-центрі ХОДА, пише Regionews.

Розпорядження про призначення Єгорової-Луценко №162-К Олексій Кучер підписав 31 липня. До виконання обов'язків перший заступник приступила 3 ​​серпня.

Довідка: Тетяні Єгоровій - Луценко 36 років. На держслужбі перебуває 6 років і 5 місяців. Раніше очолювала територіальне управління юстиції і брала участь в довиборах до парламенту по 179-му округу, але програла Юлії Світличній.

Напомним, 15 липня Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА