16:16  03 серпня
У "червоній зоні" Буковини посилили карантин
17:30  03 серпня
НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода
18:04  03 серпня
На Донбасі від початку доби бойовики двічі порушили перемир`я
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2020, 16:40 2

Глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника

03 серпня 2020, 16:40 2
Читайте также на русском языке
Кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном
Кандидатура Тетяни Єгорової-Луценко була попередньо погоджена з Кабміном
Фото: Главком
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 серпня, Тетяна Єгорова-Луценко приступила до виконання своїх обов'язків

Про це повідомили в прес-центрі ХОДА, пише Regionews.

Розпорядження про призначення Єгорової-Луценко №162-К Олексій Кучер підписав 31 липня. До виконання обов'язків перший заступник приступила 3 ​​серпня.

Довідка: Тетяні Єгоровій - Луценко 36 років. На держслужбі перебуває 6 років і 5 місяців. Раніше очолювала територіальне управління юстиції і брала участь в довиборах до парламенту по 179-му округу, але програла Юлії Світличній.

Напомним, 15 липня Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА

призначення заступник Харьків ОДА Кучер Олексій Харківська область голова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Черкасах замінували банк
31 липня 2020, 17:25
Постраждалим від повені у західних областях виплатили грошову допомогу
31 липня 2020, 16:34
Заступника мера Черкас Ботнара хотіли облити кислотою і розчленувати, – слідство
31 липня 2020, 16:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Політичні маски-шоу. Хто замовив губернатора Полтавщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »