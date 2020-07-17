В Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої

В результаті ДТП у лікарні перебувають троє людей

В результаті ДТП у лікарні перебувають троє людей

Фото: Віталій Глагола Telegram

Слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом автомобільної аварії в обласному центрі. Через порушення правил безпеки дорожнього руху зіткнулися BMW та автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій BMW та двоє пасажирів «швидкої» госпіталізовані

Про обставини ДТП повідомили в ГУ Нацполіції Закарпатської області, пише RegioNews.

Встановлено, що водій BMW - 35-річний ужгородець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну.

За кермом швидкої перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також були троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.

Двоє пасажирів "швидкої", а також водій автомобіля BMW, госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). У справі триває слідство.

За попередньою інформацію, за кермом іномарки перебував зять Василя Бокоча, колишнього заступника начальника УДАІ УМВС України у Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, посилаючись на очевидців події.

У представників правоохоронних органів щодо особи водія BMW взяти коментар не вдалося, пише журналіст.

Нагадаємо, винуватця ДТП під Києвом, в якій загинули четверо людей, арештували на два місяці