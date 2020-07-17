09:46  17 липня
В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
08:19  17 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 15:28 9

В Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої

17 липня 2020, 15:28 9
Читайте также на русском языке
В результаті ДТП у лікарні перебувають троє людей
В результаті ДТП у лікарні перебувають троє людей
Фото: Віталій Глагола Telegram
Читайте также
на русском языке

Слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом автомобільної аварії в обласному центрі. Через порушення правил безпеки дорожнього руху зіткнулися BMW та автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій BMW та двоє пасажирів «швидкої» госпіталізовані

Про обставини ДТП повідомили в ГУ Нацполіції Закарпатської області, пише RegioNews.

Встановлено, що водій BMW - 35-річний ужгородець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну.

За кермом швидкої перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також були троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.

Двоє пасажирів "швидкої", а також водій автомобіля BMW, госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). У справі триває слідство.

За попередньою інформацію, за кермом іномарки перебував зять Василя Бокоча, колишнього заступника начальника УДАІ УМВС України у Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, посилаючись на очевидців події.

У представників правоохоронних органів щодо особи водія BMW взяти коментар не вдалося, пише журналіст.

Нагадаємо, винуватця ДТП під Києвом, в якій загинули четверо людей, арештували на два місяці

ДТП поліція Ужгород швидка допомога Закарпаття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У двір нардепа Розенблата кинули гранату
17 липня 2020, 14:16
В Одесі затримали на хабарі трьох керівників митниці
17 липня 2020, 14:13
На Дніпропетровщині припинили діяльність банди рецидивістів
17 липня 2020, 12:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Іван Галунга
Всі блоги »