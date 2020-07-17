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17 июля 2020, 15:28 10

В Ужгороде зять экс-чиновника МВД за рулем BMW протаранил карету скорой

17 июля 2020, 15:28 10
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В результате ДТП в больнице находятся трое людей
Фото: Виталий Глагола Telegram
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Следователи Ужгородского отдела полиции открыли уголовное производство по факту автомобильной аварии в областном центре. Из-за нарушения правил безопасности дорожного движения столкнулись BMW и автомобиль экстренной медицинской помощи. Водитель BMW и двое пассажиров «скорой» госпитализированы

Об обстоятельствах ДТП сообщили в ГУ Нацполиции Закарпатской области, пишет RegioNews.

Установлено, что водитель BMW - 35-летний житель ужгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи FORD Transit, который выезжал с второстепенной дороги на главную.

За рулем "скорой" находился 40-летний житель Ужгорода. В салоне авто также находились трое пассажиров: двое мужчин в возрасте 53 лет и 58-летняя женщина.

Двое пассажиров "скорой", а также водитель автомобиля BMW, госпитализированы. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.

По предварительной информации, за рулем иномарки находился зять Василия Бокоча, бывшего заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, ссылаясь на очевидцев происшествия.

У представителей правоохранительных органов относительно личности водителя BMW взять комментарий не удалось, пишет журналист.

Напомним, виновника ДТП под Киевом, в которой погибли четверо человек, арестовали на два месяца

ДТП полиция Ужгород скорая помощь Закарпатье
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