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08 липня 2020, 11:22 6

В Ужгороді сталася стрілянина: двоє поранених

08 липня 2020, 11:22 6
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Ймовірна причина конфлікту – борги
Ймовірна причина конфлікту – борги
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Стрілка затримати не вдалося, його розшукує поліція

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Закарпатської області.

Учора, близько 21:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу ресторанного комплексу у селі Минай на околиці Ужгорода трапився конфлікт між трьома чоловіками. Ймовірною причиною конфлікту стали боргові зобов’язання одного з гостей закладу перед 39-річним мешканцем обласного центру.

Фото: Віталій Глагола

В ході сутички останній металевою битою, яку дістав із свого автомобіля марки "Peugeot", пошкодив автомобіль "BMW", на якому приїхав боржник разом зі своїм товаришем. 32 та 37-річні ужгородці, у відповідь, битою намагалися заподіяти шкоду йому.

В результаті, 39-річний ужгородець з травматичного пістолета здійснив кілька пострілів у бік чоловіків. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, а сам стрілок з місця пригоди зник.

У поліції подію кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Дві металеві бити та гільзи з пістолету, ймовірно травматичного, вилучені. Автомобілі, на яких пересувалися учасники конфлікту, поміщені на спецмайданчик поліції.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування 39-річного та затримання чоловіка у відповідності до чинного законодавства.

Опубліковано Віталієм Глаголою Вівторок, 7 липня 2020 р.

Нагадаємо, 6 липня на Закарпатті із гранатомету обстріляли комплекс відпочинку .

Ужгород Закарпаття стрілянина поранення борги поліція
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