У Києві поліція затримала та видворила з країни двох російських бойовиків, які планували тяжкі злочини

Вони працювали на російські спецслужби

Вони працювали на російські спецслужби

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали та примусово видворили з України двох громадян Російської Федерації, які планували вчинення тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України. Вчора під час спецоперації у Києві їх затримали правоохоронці. Було отримано інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні”, - повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами.

Оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, та ймовірне місце їх знаходження. А згодом провели спецоперацію та затримали бойовиків у Шевченківському районі столиці.

Раніше повідомлялось, що 7 липня у Києві працівники СБУ затримали громадянина, який будучи позаштатним співробітником російських спецслужб, упродовж 2014-2020 років був "куратором” керівників так званої "ДНР”.