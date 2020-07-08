В Ужгороде произошла стрельба: двое раненых

Вероятная причина конфликта – долги

Вероятная причина конфликта – долги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Закарпатской области.

Вчера, около 21:30, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи ресторанного комплекса в селе Минай на окраине Ужгорода произошел конфликт между тремя мужчинами. Вероятной причиной конфликта стали долговые обязательства одного из гостей заведения перед 39-летним жителем областного центра.

Фото: Виталий Глагола

В ходе схватки последней металлической битой, которую достал из своего автомобиля марки "Peugeot", повредил автомобиль "BMW", на котором приехал должник вместе со своим товарищем. 32 и 37-летние ужгородцы, в ответ, битой пытались причинить вред ему.

В результате, 39-летний ужгородец из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, а сам стрелок с места происшествия скрылся.

В полиции произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Две металлические бить и гильзы из пистолета, предположительно травматического, изъяты. Автомобили, на которых передвигались участники конфликта, помещены на спецплощадку полиции.

в настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения 39-летнего и задержания мужчины в соответствии с действующим законодательством.

Опубликовано Виталием Глаголою Вторник, 7 июля 2020 г.

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