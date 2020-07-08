09:48  08 июля
В Украине уже больше 50 тысяч зараженных коронавирусом
10:13  08 июля
Глава Луганской ОГА попросил признать лесные пожары чрезвычайной ситуацией государственного уровня
08:21  08 июля
Ситуация в ООС: от обстрелов пострадали четверо украинских военных
UA | RU
UA | RU
08 июля 2020, 11:22 5

В Ужгороде произошла стрельба: двое раненых

08 июля 2020, 11:22 5
Читайте також українською мовою
Вероятная причина конфликта – долги
Вероятная причина конфликта – долги
Читайте також
українською мовою

Стрелка задержать не удалось, его разыскивает полиция

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Закарпатской области.

Вчера, около 21:30, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи ресторанного комплекса в селе Минай на окраине Ужгорода произошел конфликт между тремя мужчинами. Вероятной причиной конфликта стали долговые обязательства одного из гостей заведения перед 39-летним жителем областного центра.

Фото: Виталий Глагола

В ходе схватки последней металлической битой, которую достал из своего автомобиля марки "Peugeot", повредил автомобиль "BMW", на котором приехал должник вместе со своим товарищем. 32 и 37-летние ужгородцы, в ответ, битой пытались причинить вред ему.

В результате, 39-летний ужгородец из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, а сам стрелок с места происшествия скрылся.

В полиции произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Две металлические бить и гильзы из пистолета, предположительно травматического, изъяты. Автомобили, на которых передвигались участники конфликта, помещены на спецплощадку полиции.

в настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения 39-летнего и задержания мужчины в соответствии с действующим законодательством.

Опубликовано Виталием Глаголою Вторник, 7 июля 2020 г.

Напомним, 6 июля на Закарпатье из гранатомета обстреляли комплекс отдыха .

Ужгород Закарпатье стрельба ранение долги полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве полиция задержала и выдворила из страны двух российских боевиков, которые планировали тяжкие преступления
08 июля 2020, 11:12
Ситуация в ООС: от обстрелов пострадали четверо украинских военных
08 июля 2020, 08:21
Ограбление авто "Укрпочты": полиция опубликовала приметы машины нападавших
07 июля 2020, 20:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »