Ситуація в ООС: від обстрілів постраждало четверо українських військових
За минулу добу збройні формування РФ 13 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерію.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Бойовики вели вогонь поблизу Новотошківского, Новолуганского, Оріхового, а також поряд зі Старогнатівкою, Водяним, Широкіним, Мар'їнкою, Пісками та Авдіївкою.
Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов'ї - поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій.
За минулу добу в результаті обстрілів противника четверо військовослужбовців збройних сил отримали поранення.
Наголошується, що з початку поточної доби, бойовики вже 6 разів здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український захисник отримав бойову травму.