Ситуація в ООС: від обстрілів постраждало четверо українських військових

З початку доби бойовики 8 разів відкривали вогонь

З початку доби бойовики 8 разів відкривали вогонь

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 13 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь поблизу Новотошківского, Новолуганского, Оріхового, а також поряд зі Старогнатівкою, Водяним, Широкіним, Мар'їнкою, Пісками та Авдіївкою.

Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов'ї - поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій.

За минулу добу в результаті обстрілів противника четверо військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Наголошується, що з початку поточної доби, бойовики вже 6 разів здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український захисник отримав бойову травму.