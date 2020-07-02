На Закарпатті зупинили мільйонну контрабанду псевдоефедрину

Автобус із нелегальним товаром правоохоронці затримали на КПП "Тиса"

Автобус із нелегальним товаром правоохоронці затримали на КПП "Тиса"

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України завадили контрабандному ввезенню з Європи медичних препаратів із вмістом псевдоефедрину, який використовують для синтезу психотропів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Під час огляду автобуса виявлено понад 50 тисяч пігулок, які містять псевдоефедрин. Вартість вилученої партії прекурсорів - понад мільйон гривень.

Кур`єра, який мав зустріти "передачу", оперативники спецслужби затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Мукачево.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші співучасники контрабандного переміщення прекурсорів.

Нагадаємо, 25 червня на Івано-Франківщині викрили міжрегіональне наркоугруповання.