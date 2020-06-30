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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
30 червня 2020, 16:15 9

На Закарпатті звільнилася керівниця департаменту охорони здоров`я

30 червня 2020, 16:15 9
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Єлизавета Біров працюватиме заступницею директора Закарпатської обласної дитячої лікарні
Єлизавета Біров працюватиме заступницею директора Закарпатської обласної дитячої лікарні
Фото: Карпатський об`єктив
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За словами голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, звільнення Біров було його ініціативою.

Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, коментуючи звільнення Єлизавети Біров, сказав, що заяву вона написала за власним бажанням, але ініціатива була його через провальну боротьбу із COVID-19 в області.

Наразі обов’язки директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА виконує Іван Гуштан, який був заступником директора департаменту охорони здоров’я.

Кандидатури на вакантну посаду очільника департаменту поки невідомі.

Директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров за власним бажанням переходить на нову посаду. Від завтра вона працюватиме заступницею директора КНП "Закарпатська обласна дитяча лікарня" м. Мукачево.

Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу на Закарпатті підтверджено 97 випадків коронавірусу.

Загалом з початку пандемії у 2889 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 441 медики та 164 діти.

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