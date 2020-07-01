На Закарпатті колишніх чиновників судитимуть за вирубку 400 буків

Підозрювані допустили незаконну вирубку на ввіреній їм території

Підозрювані допустили незаконну вирубку на ввіреній їм території

Фото: Нацполіція

Працівники Нацполіції, прокуратури та ДБР підозрюють двох колишніх чиновників лісового господарства у вирубці 400 букових дерев, що спричинило збитки для держави у розмірі 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області розслідують зв'язок між вирубкою лісу і повенями. Паводки могли бути викликані масовою вирубкою лісу на Прикарпатті.