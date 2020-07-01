У Харкові протестували проти можливого призначення Мураєвої

На думку протестувальників, Мураєва має проросійські погляди

На думку протестувальників, Мураєва має проросійські погляди

Фото: з відкритих джерел

Біля Харківської облдержадміністрації пройшов мітинг представників націоналістичних організацій "Фрайкора", "Союзу ветеранів АТО", партій "Правий сектор" і "Національний корпус", які протестували проти призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації Валерії Мураєвої. Вони пояснюють свою позицію тим, що Мураєва дотримується проросійських поглядів і ніколи цього не приховувала.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

"Основна вимога, що Валерія Мураєва не може займати жодної посаду першого заступника (голови Харківської ОДА – ред.), ні будь-яку державну посаду в Харківській області через те, що це обличчя, яке була у всіх проросійських політичних проєктах й підтримувало тих, хто називав Революцію гідності переворотом, війну на Донбасі - "громадянською війною" і так далі", - сказав один із організаторів акції Богдан Войцеховський.

За його словами Мураєва проросійськи налаштована, "і максимально це показує".

Вона не може займати державну посаду в прикордонному з Росією регіоні, в Україні взагалі. Як може людина без держпосади займати державні посади?" – підкреслив активіст.

Учасники акції зазначили, що якщо Мураєву будуть призначати у Кабміні, тоді активісти поїдуть на акцію протесту до урядового кварталу в Києві.

У руках протестувальники тримали плакати: "Ні проросійському реваншу!", "Мураєву за порєбрік", "Ні ватникам в ОДА".

За даними поліції, акція пройшла без грубих порушень. За громадським порядком стежили 25 правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що глава Харківської ОДА Олексій Кучер дійсно розглядає кандидатуру Мураєвої на посаду свого заступника, але вона не одна. Він також зауважив, що остаточне рішення щодо кандидатів на заступників ще не прийнято.