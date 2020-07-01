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01 июля 2020, 17:10 2

Генерал СБУ Олег Коцюба стал первым заместителем председателя Закарпатской ОГА

01 июля 2020, 17:10 2
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До этого он работал в силовых структурах под руководством Алексея Петрова
До этого он работал в силовых структурах под руководством Алексея Петрова
Фото: Виталий Глагола Telegram
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Олег Коцюба сменил на посту Алексея Гетманенко, который до назначения Петрова, 4 месяца исполнял обязанности председателя ОГА.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews.

По информации Глаголы, президент уже подписал указ о назначении Коцюбы.

В 2018 году Петр Порошенко присвоил Олегу Коцюбе звание генерал-майора. Тогда он работал первым заместителем начальника Депатартамента контрразведки СБУ. Он работал на этой должности также под руководством Алексея Петрова", - сообщил Глагола.

Алексей Гетманенко работал первым заместителем главы Закарпатской ОГА с декабря 2019 года. Также он 4 месяца исполнял обязанности председателя ОГА. Гетманенко пришел в команду тогдашнего главы области Игоря Бондаренко из государственного "Приватбанка".

Напомним, вчера из Закарпатской ОГА уволилась руководитель департамента здравоохранения Елизавета Биров.

Закарпатье ОГА Алексей Петров заместитель назначение кадры СБУ
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