Генерал СБУ Олег Коцюба стал первым заместителем председателя Закарпатской ОГА

До этого он работал в силовых структурах под руководством Алексея Петрова

До этого он работал в силовых структурах под руководством Алексея Петрова

Фото: Виталий Глагола Telegram

Олег Коцюба сменил на посту Алексея Гетманенко, который до назначения Петрова, 4 месяца исполнял обязанности председателя ОГА.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews. По информации Глаголы, президент уже подписал указ о назначении Коцюбы. В 2018 году Петр Порошенко присвоил Олегу Коцюбе звание генерал-майора. Тогда он работал первым заместителем начальника Депатартамента контрразведки СБУ. Он работал на этой должности также под руководством Алексея Петрова", - сообщил Глагола. Алексей Гетманенко работал первым заместителем главы Закарпатской ОГА с декабря 2019 года. Также он 4 месяца исполнял обязанности председателя ОГА. Гетманенко пришел в команду тогдашнего главы области Игоря Бондаренко из государственного "Приватбанка". Напомним, вчера из Закарпатской ОГА уволилась руководитель департамента здравоохранения Елизавета Биров.

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