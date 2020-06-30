16:07  30 червня
Міносвіти планує знизити поріг складання ЗНО через карантин
19:37  30 червня
З 1 липня в Україні зростуть пенсії
17:58  30 червня
В зоні ООС два масштабних обстріли, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 15:39 5

Коронавірус. На Волині захворів глава облздраву

30 червня 2020, 15:39 5
Читайте также на русском языке
Він знаходиться на амбулаторному лікуванні
Він знаходиться на амбулаторному лікуванні
Читайте также
на русском языке

Коронавірус діагностували у керівника управління охорони здоров'я Волинської області Валерія Руцького.

Про це на брифінгу заявила заступник голови місцевої ОДА Тетяна Щербак, повідомляє RegioNews.

За словами Щерабк, чиновник перебуває на амбулаторному лікуванні, його стан стабільний і критичної ситуації немає.

Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. 30 червня

НАЖИВО 30 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не планує повертатися до жорсткого карантину, але обмеження будуть діяти там, де зафіксовано найвищі показники захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні.

коронавірус Волинь ОДА охорона здоров`я карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 червня 2020, 18:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »