Коронавірус. На Волині захворів глава облздраву

Він знаходиться на амбулаторному лікуванні

Він знаходиться на амбулаторному лікуванні

Про це на брифінгу заявила заступник голови місцевої ОДА Тетяна Щербак, повідомляє RegioNews.

За словами Щерабк, чиновник перебуває на амбулаторному лікуванні, його стан стабільний і критичної ситуації немає.

Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. 30 червня НАЖИВО 30 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не планує повертатися до жорсткого карантину, але обмеження будуть діяти там, де зафіксовано найвищі показники захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні.