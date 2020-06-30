У Львові вимагають відкрити дитсадки
Сьогодні, 30 червня, має відбутись чергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС щодо перегляду вимог карантину, тому під стінами Львівської ОДА від ранку батьки та вихователі влашутвали акцію з вимогою відкрити дитячі садочки.
Про це інформує RegioNews з посиланням на 4studio.
У Львові є майже 30 тисяч сімей, батьки у яких змушені виходити на роботу та отримувати хоч якийсь дохід. Батькам це вкрай потрібно! Навіть більше, ніж латешка в кафешці чи фітнес-клуб”, – зазначають організатори акції.
Зі слів учасників акції, до ГО "Батьки в дії” чи не щодня звертаються одинокі мами, для яких пережити 4-ий місяць карантину з дитиною на руках без змоги виходити на роботу – фізично неможливо. Тому таких матусь просто звільняють.
Якщо "Епіцентру", фітнес-клубам, магазинам, ресторанам, залізниці можна працювати – то як повинні вийти на роботу їх працівники, які мають дошкільнят? Ми мовчимо вже про досвід інших країн… У більшості міст України дітки відвідують ДНЗ і ситуації з covid це не загострило”, – зауважили активісти.
Активісти озвучили свої вимоги, а саме:
- Дозволити відповідно до санітарних регламентів відвідування дошкільних закладів;
- Дозволити партнерські пологи у Львові.
Нагадаємо, що останнім рішенням обласної комісії на Львівщині далі заборонено відвідувати дошкільні заклади освіти, а міська рада частково обмежила відвідування навіть дитячих майданчиків.
Нагадаємо, Львівщина вже десятий день утримує сумне лідерство за кількістю хворих на коронавірус. Сьогодні тут зареєстровано 143 нові випадки захворювання.