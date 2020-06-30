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30 червня 2020, 14:34 3

У Львові вимагають відкрити дитсадки

30 червня 2020, 14:34 3
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Також активісти хочуть, аби дозволили партнерські пологи
Також активісти хочуть, аби дозволили партнерські пологи
Фото: 4studio
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Сьогодні, 30 червня, має відбутись чергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС щодо перегляду вимог карантину, тому під стінами Львівської ОДА від ранку батьки та вихователі влашутвали акцію з вимогою відкрити дитячі садочки.

Про це інформує RegioNews з посиланням на 4studio.

У Львові є майже 30 тисяч сімей, батьки у яких змушені виходити на роботу та отримувати хоч якийсь дохід. Батькам це вкрай потрібно! Навіть більше, ніж латешка в кафешці чи фітнес-клуб”, – зазначають організатори акції.

Зі слів учасників акції, до ГО "Батьки в дії” чи не щодня звертаються одинокі мами, для яких пережити 4-ий місяць карантину з дитиною на руках без змоги виходити на роботу – фізично неможливо. Тому таких матусь просто звільняють.

Якщо "Епіцентру", фітнес-клубам, магазинам, ресторанам, залізниці можна працювати – то як повинні вийти на роботу їх працівники, які мають дошкільнят? Ми мовчимо вже про досвід інших країн… У більшості міст України дітки відвідують ДНЗ і ситуації з covid це не загострило”, – зауважили активісти.

Активісти озвучили свої вимоги, а саме:

  • Дозволити відповідно до санітарних регламентів відвідування дошкільних закладів;
  • Дозволити партнерські пологи у Львові.

Нагадаємо, що останнім рішенням обласної комісії на Львівщині далі заборонено відвідувати дошкільні заклади освіти, а міська рада частково обмежила відвідування навіть дитячих майданчиків.

Нагадаємо, Львівщина вже десятий день утримує сумне лідерство за кількістю хворих на коронавірус. Сьогодні тут зареєстровано 143 нові випадки захворювання.

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