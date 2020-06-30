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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
30 июня 2020, 16:15 4

На Закарпатье уволилась руководитель департамента здравоохранения

30 июня 2020, 16:15 4
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Елизавета Биров будет работать заместителем директора Закарпатской областной детской больницы
Елизавета Биров будет работать заместителем директора Закарпатской областной детской больницы
Фото: Карпатский объектив
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По словам председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова, увольнение Биров было его инициативой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

По информации журналиста Виталия Глаголы, председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, комментируя увольнение Елизаветы Биров, сказал, что заявление она написала по собственному желанию, но инициатива была его за провальную борьбу с COVID-19 в области.

В настоящее время обязанности директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА исполняет Иван Гуштан, который был заместителем директора департамента здравоохранения.

Кандидатуры на вакантную должность руководителя департамента пока неизвестны.

Директор департамента охраны здоровья'я Елизавета Биров по собственному желанию переходит на новую должность. Завтра она будет работать заместителем директора КНП "Закарпатская областная детская больница" г. Мукачево.

Опубликовано Закарпатская областная государственная администрация Вторник, 30 июня 2020 года.

Напомним, за минувшие сутки на Закарпатье подтверждено 97 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии у 2889 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых 441 медики и 164 дети.

коронавирус увольнение Закарпатье ОГА здравохранение начальник Петров Алексей департамент
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