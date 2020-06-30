На Прикарпатті без транспортного сполучення залишилося 6 населених пунктів
Негода завдала чималої шкоди західним областям країни
Негода завдала чималої шкоди західним областям країни
В результаті паводків на Західній Україні зв'язок з транспортом втратили 6 населених пунктів в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення місцевої ОДА.
Обмежено транспортне сполучення до 9 населених пунктів: Верховинський район — 6 (село Дземброня, село Бистрець, село шебень, село Грамотне, село Стовпни, село Кохан — повністю), Косівський район — 3 (село Шепіт — повністю, село Космач, село Бростуры — частково)", - сказано в повідомленні ОДА.
Нагадаємо, на західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків.
Також стало відомо, що у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.
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