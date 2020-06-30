09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 14:44 2

На Прикарпатті без транспортного сполучення залишилося 6 населених пунктів

30 червня 2020, 14:44 2
Читайте также на русском языке
Негода завдала чималої шкоди західним областям країни
Негода завдала чималої шкоди західним областям країни
Читайте также
на русском языке

В результаті паводків на Західній Україні зв'язок з транспортом втратили 6 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення місцевої ОДА.

Обмежено транспортне сполучення до 9 населених пунктів: Верховинський район — 6 (село Дземброня, село Бистрець, село шебень, село Грамотне, село Стовпни, село Кохан — повністю), Косівський район — 3 (село Шепіт — повністю, село Космач, село Бростуры — частково)", - сказано в повідомленні ОДА.

Нагадаємо, на західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків.

Також стало відомо, що у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Івано-Франківськ негода Повінь транспорт ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »