На Прикарпатті без транспортного сполучення залишилося 6 населених пунктів

Негода завдала чималої шкоди західним областям країни

Негода завдала чималої шкоди західним областям країни

В результаті паводків на Західній Україні зв'язок з транспортом втратили 6 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення місцевої ОДА.

Обмежено транспортне сполучення до 9 населених пунктів: Верховинський район — 6 (село Дземброня, село Бистрець, село шебень, село Грамотне, село Стовпни, село Кохан — повністю), Косівський район — 3 (село Шепіт — повністю, село Космач, село Бростуры — частково)", - сказано в повідомленні ОДА.

Нагадаємо, на західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків.

Також стало відомо, що у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.