09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
09:11  30 червня
На Одещині напали на керівництво парку "Тузловські лимани"
08:19  30 червня
Ситуація на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 09:49 4

В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні

30 червня 2020, 09:49 4
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні за останню добу виявили 706 інфікованих COVID-19, померло 12 хворих, 88 осіб одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.

Загальне число заражених коронавірусом в Україні становить 44 334 людини, померли 1159 осіб, одужали - 19 115 пацієнтів.

Лідером за кількість хворих за добу є Львівська область - 143 людини. На Закарпатті захворіли 97 осіб, у Рівненській області - 74 за добу, в Одеській області - 66 нових випадків, у Чернівецькій області - 56 за добу, а в Києві - 57.

Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили в Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській, Луганській, Житомирській, Черкаській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1864 випадку;
  • Волинська область — 2368 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 482 випадку;
  • Житомирська область — 1404 випадку;
  • Закарпатська область — 2889 випадків;
  • Запорізька область — 572 випадку;
  • Івано-Франківська область — 2395 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • Київ — 5037 випадків;
  • Київська область — 2585 випадків;
  • Львівська область — 5435 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 444 випадку;
  • Одеська область — 1698 випадків;
  • Полтавська область — 314 випадків;
  • Рівненська область — 3712 випадків;
  • Сумська область — 297 випадків;
  • Тернопільська область — 1919 випадків;
  • Харківська область — 2134 випадку;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 803 випадку;
  • Чернівецька область — 4801 випадок;
  • Черкаська область — 642 випадку;
  • Чернігівська область — 536 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус карантин пандемія Україна хвороба вірус
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »