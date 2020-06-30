В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях

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В Україні за останню добу виявили 706 інфікованих COVID-19, померло 12 хворих, 88 осіб одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.

Загальне число заражених коронавірусом в Україні становить 44 334 людини, померли 1159 осіб, одужали - 19 115 пацієнтів.

Лідером за кількість хворих за добу є Львівська область - 143 людини. На Закарпатті захворіли 97 осіб, у Рівненській області - 74 за добу, в Одеській області - 66 нових випадків, у Чернівецькій області - 56 за добу, а в Києві - 57.

Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили в Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській, Луганській, Житомирській, Черкаській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1864 випадку;

Волинська область — 2368 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 482 випадку;

Житомирська область — 1404 випадку;

Закарпатська область — 2889 випадків;

Запорізька область — 572 випадку;

Івано-Франківська область — 2395 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

Київ — 5037 випадків;

Київська область — 2585 випадків;

Львівська область — 5435 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 444 випадку;

Одеська область — 1698 випадків;

Полтавська область — 314 випадків;

Рівненська область — 3712 випадків;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1919 випадків;

Харківська область — 2134 випадку;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 803 випадку;

Чернівецька область — 4801 випадок;

Черкаська область — 642 випадку;

Чернігівська область — 536 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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