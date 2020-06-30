В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
В Україні за останню добу виявили 706 інфікованих COVID-19, померло 12 хворих, 88 осіб одужали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.
Загальне число заражених коронавірусом в Україні становить 44 334 людини, померли 1159 осіб, одужали - 19 115 пацієнтів.
Лідером за кількість хворих за добу є Львівська область - 143 людини. На Закарпатті захворіли 97 осіб, у Рівненській області - 74 за добу, в Одеській області - 66 нових випадків, у Чернівецькій області - 56 за добу, а в Києві - 57.
Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили в Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській, Луганській, Житомирській, Черкаській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1864 випадку;
- Волинська область — 2368 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 482 випадку;
- Житомирська область — 1404 випадку;
- Закарпатська область — 2889 випадків;
- Запорізька область — 572 випадку;
- Івано-Франківська область — 2395 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- Київ — 5037 випадків;
- Київська область — 2585 випадків;
- Львівська область — 5435 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 444 випадку;
- Одеська область — 1698 випадків;
- Полтавська область — 314 випадків;
- Рівненська область — 3712 випадків;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1919 випадків;
- Харківська область — 2134 випадку;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 803 випадку;
- Чернівецька область — 4801 випадок;
- Черкаська область — 642 випадку;
- Чернігівська область — 536 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)