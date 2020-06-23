У Мукачево сталася стрілянина у житловому кварталі

За попередньою версією – це замах на вбивство

За попередньою версією – це замах на вбивство

Увечері 22 червня, близько 22:00 на вулиці Верді в Мукачеві стріляли поблизу багатоквартирного будинку з автоматичної зброї

Про це пише RegioNews з посиланням на Перший com.ua.

Стрільці пересувалися на Jeep Grand Cherokee на іноземній реєстраціі, темно-зеленого кольору.

Прикмети стрілка – чоловік років під 60, має вуса.

На місці події знайшли 7 гільз калібру 5.45.

На відео і фото видно багато людей, в тому числі дітей. Імовірно, вони були там і під час інциденту.

Поліція опитує очевидців.

Опубліковано Перший Кабельний Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина за участю Артура Пашкуляка, якого пов'язують з нардепом Михайлом Ланьо. В результаті інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію по затриманню членів злочинного угруповання, в результаті якої затримано сім осіб.

11 лютого керівництво поліції міста було відсторонено від обов'язків.