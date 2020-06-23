08:59  23 червня
В Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу
09:33  23 червня
Перший заступник мера Херсона піде на вибори від "Пропозиції" - ЗМІ
08:28  23 червня
Зведення ООС: від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
23 червня 2020, 09:51 3

У Мукачево сталася стрілянина у житловому кварталі

23 червня 2020, 09:51 3
Читайте также на русском языке
За попередньою версією – це замах на вбивство
За попередньою версією – це замах на вбивство
Читайте также
на русском языке

Увечері 22 червня, близько 22:00 на вулиці Верді в Мукачеві стріляли поблизу багатоквартирного будинку з автоматичної зброї

Про це пише RegioNews з посиланням на Перший com.ua.

Стрільці пересувалися на Jeep Grand Cherokee на іноземній реєстраціі, темно-зеленого кольору.

Прикмети стрілка – чоловік років під 60, має вуса.

На місці події знайшли 7 гільз калібру 5.45.

На відео і фото видно багато людей, в тому числі дітей. Імовірно, вони були там і під час інциденту.

Поліція опитує очевидців.

Опубліковано Перший Кабельний Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина за участю Артура Пашкуляка, якого пов'язують з нардепом Михайлом Ланьо. В результаті інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію по затриманню членів злочинного угруповання, в результаті якої затримано сім осіб.

11 лютого керівництво поліції міста було відсторонено від обов'язків.

стрілянина Мукачево убивство поліція Закарпаття замах
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зґвалтування в Кагарлику: апеляційний суд залишив під вартою поліцейських
22 червня 2020, 15:46
На Кіровоградщині напали з ножем на поліцейського
22 червня 2020, 10:04
У Дніпрі в місцевого жителя виявили склад боєприпасів і зброї
22 червня 2020, 09:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »