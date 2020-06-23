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23 июня 2020, 09:51 5

В Мукачево произошла стрельба в жилом квартале

23 июня 2020, 09:51 5
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Вечером 22 июня, около 22:00 на улице Верди в Мукачево стреляли вблизи многоквартирного дома из автоматического оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый com.ua.

Стрелки передвигались на Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации, темно-зеленого цвета.

Приметы стрелка – мужчина лет под 60, имеет усы.

На месте происшествия нашли 7 гильз калибра 5.45.

На видео и фото видно много людей, в том числе детей. Вероятно, они были там и во время инцидента.

Полиция опрашивает очевидцев.

Опубликовано Первый Кабельный Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, 7 февраля в Мукачеве произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.

8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.

11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.

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