В Мукачево произошла стрельба в жилом квартале
Вечером 22 июня, около 22:00 на улице Верди в Мукачево стреляли вблизи многоквартирного дома из автоматического оружия
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый com.ua.
Стрелки передвигались на Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации, темно-зеленого цвета.
Приметы стрелка – мужчина лет под 60, имеет усы.
На месте происшествия нашли 7 гильз калибра 5.45.
На видео и фото видно много людей, в том числе детей. Вероятно, они были там и во время инцидента.
Полиция опрашивает очевидцев.
Опубликовано Первый Кабельный Понедельник, 22 июня 2020 г.
Напомним, 7 февраля в Мукачеве произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.
8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.
11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.