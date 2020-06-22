У Дніпрі в місцевого жителя виявили склад боєприпасів і зброї

В арсеналі зберігалися 20 магазинів від пістолетів

В арсеналі зберігалися 20 магазинів від пістолетів

Фото: Національна поліція

У 48-річного жителя Дніпра поліція виявила арсенал зброї та боєприпасів під час профілактичного відпрацювання.

Як передає RegioNews, про це заявили в поліції області.

Так, працівники карного розшуку спільно з місцевим відділенням поліції провели санкціонований судом обшук в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В результаті обшуку вдалося виявити та вилучити: тубус від "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом калібру 5,6 мм, гладкоствольну двоствольну рушницю калібру 12 мм, оптичний приціл, 6 шомполів, 3 прикладів, 20 пістолетних магазинів, 3 пістолетні стовбури калібром 9 мм, обрізаний стовбур калібру 12 мм, пневматичну рушницю калібру 4,5 мм, гладкоствольна двоствольну рушницю з ознаками заміни її складових частин, пластикову коробку з дробом і 129 патронів різного калібру.

На даний момент, в поліції встановлюють канали надходження зброї, а також причетність чоловіка до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області працівники СБУ виявили схрон з арсеналом зброї.