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11 лютого 2020, 13:49

У Мукачеві керівництво поліції міста відсторонено від обов'язків

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11 лютого 2020, 13:49
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Сьогодні, 11 лютого, на позачерговій сесії облради депутати заслухали звіт начальника Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Олександр Канцідайло.
Сьогодні, 11 лютого, на позачерговій сесії облради депутати заслухали звіт начальника Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Олександр Канцідайло.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Depo.Закарпаття.

Йдеться про події, які мали місце в Мукачеві 7 лютого. Один із депутатів закарпатської облради сьогодні під час сесії запитав нового керівника закарпатської поліції, які заходи вжиті до керівництва мукачівської поліції.

"Призначена службова перевірка, все керівництво відсторонене, один прийняв рішення про вихід на пенсію. Наразі призначений новий виконуючий обов’язки", - відповів Канцідайло.

Додамо, що 8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію для затримання членів злочинного угруповання, у результаті якої затримано семеро осіб.

Днем раніше, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина за участі Артура Пашкуляка, якого пов'язують із екс-нардепом Михайлом Ланьом. Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Депутати попросили Зеленського змінити керівництво поліції Мукачева.

За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки.


Закарпаття кримінал поліція
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