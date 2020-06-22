На Кіровоградщині напали з ножем на поліцейського

Правоохоронця поранили в шию

Правоохоронця поранили в шию

Фото: з відкритих джерел

В Кіровоградській області чоловік скоїв напад на поліцейського - наніс правоохоронцю ножове поранення в шию.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в секторі комунікації поліції області.

За даними поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою і в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.

Правоохоронець був негайно доставлений у лікувальний заклад для надання невідкладної медичної допомоги", - розповіли в поліції.

Нападника затримали, йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, Дніпрі при затриманні зловмисника вбили поліцейського - йому було всього 26 років.