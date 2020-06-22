09:52  22 червня
COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 681 новий випадок
09:13  22 червня
Вибух у багатоповерхівці Києва: відомо про п'ятьох постраждалих
08:19  22 червня
Доба на Донбасі: бойовики 10 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил
UA | RU
UA | RU
22 червня 2020, 10:04 6

На Кіровоградщині напали з ножем на поліцейського

22 червня 2020, 10:04 6
Читайте также на русском языке
Правоохоронця поранили в шию
Правоохоронця поранили в шию
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Кіровоградській області чоловік скоїв напад на поліцейського - наніс правоохоронцю ножове поранення в шию.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в секторі комунікації поліції області.

За даними поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою і в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.

Правоохоронець був негайно доставлений у лікувальний заклад для надання невідкладної медичної допомоги", - розповіли в поліції.

Нападника затримали, йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, Дніпрі при затриманні зловмисника вбили поліцейського - йому було всього 26 років.

підозра поліція конфлікт хуліганство поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »