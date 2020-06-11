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Шмигаль розповів, коли українцям чекати перших результатів будівництва доріг
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11 червня 2020, 15:34 11

Шмигаль назвав умову для можливого скасування місцевих виборів

11 червня 2020, 15:34 11
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Місцеві вибори можуть скасувати, якщо в Україні будуть підстави для тотального обмеження через коронавірус
Місцеві вибори можуть скасувати, якщо в Україні будуть підстави для тотального обмеження через коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що місцеві вибори в країні планують провести восени, але в разі тотального карантину їх перенесуть.

Про це він заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє RegioNews.

Якщо в Україні будуть підстави для запровадження тотального карантину, то напевно, ми будемо змушені перенести ці вибори. Але поки ми сподіваємося, що будемо управляти адаптивними механізмами досить ефективно і це дасть нам можливість провести в жовтні вибори", - заявив глава уряду.

Він підкреслив, що на даний момент фінансування на проведення голосування є, а підстав для скасування чи перенесення виборів немає.

Раніше повідомлялося, Денис Шмигаль розповів, коли українцям очікувати перших результатів будівництва доріг.

вибори Кабмін карантин Деніс Шмигаль уряд
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