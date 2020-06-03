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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 19:54 15

Потік українських заробітчан до Польщі зріс майже втричі

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03 червня 2020, 19:54 15
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Попит на робочу силу з України в Польщі продовжує зростати
Фото: flickr
Попит на робочу силу з України в Польщі продовжує зростати

Розморожування польської економіки пожвавило попит на робітників з України, їх знову залучають агентства зайнятості, хоч і в менших масштабах, ніж рік тому.

Про це повідомляє польське видання "Rzeczpospolita", передає RegioNews.

Згідно із даними Штабу прикордонної служби Польщі, в квітні країна прийняла менше ніж 34 тисячі українців, однак в травні ця цифра збільшилась майже втричі, до 94 тисяч.

За словами Кшиштофа Інглота, президента агентства з працевлаштування персоналу, зараз у Польщі на 300-400 тисяч українців менше, ніж рік тому. Це є результатом їх масового повернення в Україну в перші тижні пандемії.

Він додав, що вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж рік тому, також їхнє прибуття обмежене 14-денним карантином.

Нагадаємо, 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.


Україна робота Польща працевлаштування
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