Потік українських заробітчан до Польщі зріс майже втричі
Розморожування польської економіки пожвавило попит на робітників з України, їх знову залучають агентства зайнятості, хоч і в менших масштабах, ніж рік тому.
Про це повідомляє польське видання "Rzeczpospolita", передає RegioNews.
Згідно із даними Штабу прикордонної служби Польщі, в квітні країна прийняла менше ніж 34 тисячі українців, однак в травні ця цифра збільшилась майже втричі, до 94 тисяч.
За словами Кшиштофа Інглота, президента агентства з працевлаштування персоналу, зараз у Польщі на 300-400 тисяч українців менше, ніж рік тому. Це є результатом їх масового повернення в Україну в перші тижні пандемії.
Він додав, що вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж рік тому, також їхнє прибуття обмежене 14-денним карантином.
Нагадаємо, 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.
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