На Тернопільщині стався спалах COVID-19 після вечірки у бізнесмена

Вечірку проводили у приміщенні їдальні з порушенням карантинних вимог

Вечірку проводили у приміщенні їдальні з порушенням карантинних вимог

У Тернопільській області стався спалах коранавірусної інфекції у селах Заств‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Підтверджено вже 28 випадків хвороби.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Тернопільської області, пише RegioNews.

Поліцейські Тернопільщини перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській ОТГ.

За попередньою інформацією 22 травня у селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені шістдесят гостей.

Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні, що на той час, було заборонено карантинними нормами. Нині встановлюється, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням іменин.

Поліцейські Тернопільщини перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській ОТГ На початку червня... Опубліковано Поліція Тернопільської області Четвер, 11 червня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.