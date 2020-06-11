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11 июня 2020, 16:10 18

На украинско-румынской границе образовалась большая очередь на выезд

11 июня 2020, 16:10 18
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Перед пунктом пропуска «Дьяково-Халмеу» на Закарпатье в направлении «выезд из Украины» накопилось около 200 пассажирских микроавтобусов и легковых автомобилей.

Об этом сообщила Закарпатская таможня гостаможслужбы, пишет Regionews.

Из-за ослабления карантинных ограничений в странах Западной Европы граждане Украины массово едут туда транзитом через территории Румынии и Венгрии.

Количество транспортных средств, которые выезжают и на подъезде к пункту пропуска продолжает увеличиваться, ведь у граждан отсутствует выбор альтернативных маршрутов и мест пересечения государственной границы, отмечают таможенники. Как известно, это вызвано карантинными ограничениями установленными на других пунктах пропуска сопредельных стран.

Закарпатские таможенники и пограничники провели встречи с представителями таможенных и пограничных органов Румынии относительно ускорения таможенного и пограничного контроля, чтобы разгрузить украинские и румынские таможенные посты.

Напомним, очереди из украинских заробитчан постоянно образуются также и на границе Украины с Польшей.

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