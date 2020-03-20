Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок

Продукція вже надходить у медичні заклади області

Фото: Суспільне

Продукція вже надходить у медичні заклади області

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, пише Regionews.

Про перепрофілювання підприємств заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Ми не тільки очікуємо на допомогу центральної влади – вже пропрацювали над тим, щоб існуючі підприємства на території області перепрофілювати на випуск продукції, яка сьогодні гостро необхідна: дезінфікуючі засоби, маски. Вони вже надходять в медичні заклади і тим, хто працюватиме з ліквідацією коронавірусу", – зазначив Синєгубов.

За його словами, 317 тис. одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на "передовій": співробітники лікарень, швидкої, правоохоронці та інші.

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