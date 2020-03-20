Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, пише Regionews.
Про перепрофілювання підприємств заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
"Ми не тільки очікуємо на допомогу центральної влади – вже пропрацювали над тим, щоб існуючі підприємства на території області перепрофілювати на випуск продукції, яка сьогодні гостро необхідна: дезінфікуючі засоби, маски. Вони вже надходять в медичні заклади і тим, хто працюватиме з ліквідацією коронавірусу", – зазначив Синєгубов.
За його словами, 317 тис. одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на "передовій": співробітники лікарень, швидкої, правоохоронці та інші.
Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
- 19:57 20 березня В Італії новий рекорд смертності від коронавірусу
- 19:44 20 березня Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ
- 19:11 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
- 18:52 20 березня У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
- 18:40 20 березня Візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості - Кулеба
- 18:39 20 березня На Донбасі під обстрілами отримали поранення троє українських військових
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу