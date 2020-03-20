На Закарпатті призначено нових заступників керівника поліції
Управління кримінальної поліції Закарпаття очолив Руслан Остроух, слідче управління - Віктор Луговий
Управління кримінальної поліції Закарпаття очолив Руслан Остроух, слідче управління - Віктор Луговий
Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області.
Сьогодні, 20 березня, начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковник Олександр Шляховський представив особовому складу своїх новопризначених заступників.
Кримінальну поліцію області очолив підполковник Руслан Остроух. До цього він обіймав посаду заступника начальника відділу - начальника відділу кримінальної поліції в місті Бровари Київської області.
Заступником по напрямку слідства призначено майора Віктора Лугового, який до цього був на посаді заступника начальника слідчого управління в Київській області.
Нагадаємо, на початку березня на Закарпатті представили нового керівника поліції - Олександра Шляховського.
Порушення карантину: поліцейські розпочали 6 кримінальних проваджень
20 березня 2020, 11:01На Закарпатті блокували угрупування, яке тероризувало жителів
19 березня 2020, 17:19У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції
19 березня 2020, 17:10
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
- 17:14 20 березня Топ-чиновник Нафтогазу заразився коронавірусом
- 17:10 20 березня Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
- 17:07 20 березня Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
- 17:04 20 березня На Закарпатті закривають усі санаторії
- 16:56 20 березня США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
- 16:44 20 березня Лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації