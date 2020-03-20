На Закарпатті призначено нових заступників керівника поліції

Управління кримінальної поліції Закарпаття очолив Руслан Остроух, слідче управління - Віктор Луговий

Фото: Поліція Закарпаття

Управління кримінальної поліції Закарпаття очолив Руслан Остроух, слідче управління - Віктор Луговий

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області.

Сьогодні, 20 березня, начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковник Олександр Шляховський представив особовому складу своїх новопризначених заступників.

Кримінальну поліцію області очолив підполковник Руслан Остроух. До цього він обіймав посаду заступника начальника відділу - начальника відділу кримінальної поліції в місті Бровари Київської області.

Заступником по напрямку слідства призначено майора Віктора Лугового, який до цього був на посаді заступника начальника слідчого управління в Київській області.

Нагадаємо, на початку березня на Закарпатті представили нового керівника поліції - Олександра Шляховського.