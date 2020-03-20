На Закарпатті перебуває 8 осіб з підозрою на COVID-19
Станом на 10 годину 20 березня на Закарпатті не зафіксований жоден випадок COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
На стаціонарному лікуванні перебуває 8 осіб з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Усі ці люди повернулись з країн, де зареєстрований вірус.
У всіх хворих відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у референтну лабораторію м. Київ.
Результати вірусологічного обстеження 3 взірців негативні.
Стан усіх хворих стабільний.
Нагадаємо, в Ужгороді зупиняють громадський транспорт. Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена.
На Закарпатті на COVID-19 перевіряють 7 осіб. Усі семеро повернулись з країн, де зареєстрований коронавірус.
Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину. Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19.
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