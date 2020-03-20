11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 13:03 6

На Закарпатті перебуває 8 осіб з підозрою на COVID-19

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 13:03 6
Читайте также на русском языке
Стан пацієнтів стабільний, результати трьох взірців негативні
Фото ілюстративне
Стан пацієнтів стабільний, результати трьох взірців негативні

Станом на 10 годину 20 березня на Закарпатті не зафіксований жоден випадок COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На стаціонарному лікуванні перебуває 8 осіб з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Усі ці люди повернулись з країн, де зареєстрований вірус.

У всіх хворих відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у референтну лабораторію м. Київ.

Результати вірусологічного обстеження 3 взірців негативні.

Стан усіх хворих стабільний.

Нагадаємо, в Ужгороді зупиняють громадський транспорт. Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена.

На Закарпатті на COVID-19 перевіряють 7 осіб. Усі семеро повернулись з країн, де зареєстрований коронавірус.

Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину. Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19.


коронавірус Закарпаття
У Житомирі скасовують пільговий проїзд для пенсіонерів
20 березня 2020, 12:53
Замість масок – протигази: як у Сумах борються з коронавірусом
20 березня 2020, 12:45
У Миколаєві стали відомі результати сімох осіб на коронавірус
20 березня 2020, 12:36
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »