У Миколаєві стали відомі результати сімох осіб на коронавірус
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА, передає RegioNews.
Так, результати лабораторних досліджень на коронавірус виявилися негативними.
В ОДА наголошують, що станом на 10:00 20 березня в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом.
"Результати лабораторних досліджень на СOVID-19 у 7 чоловік, які звернулися за медичною допомогою в КНП "Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб", негативні", - повідомили в ОДА.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.
Нагадаємо, що дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізована в Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки у Францію.
Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
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