У Миколаєві стали відомі результати сімох осіб на коронавірус

У Миколаївській області не підтвердився жоден з семи тестів на коронавірус

Фото: unsplash

У Миколаївській області не підтвердився жоден з семи тестів на коронавірус

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА, передає RegioNews.

Так, результати лабораторних досліджень на коронавірус виявилися негативними.

В ОДА наголошують, що станом на 10:00 20 березня в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом.

"Результати лабораторних досліджень на СOVID-19 у 7 чоловік, які звернулися за медичною допомогою в КНП "Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб", негативні", - повідомили в ОДА.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.

Нагадаємо, що дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізована в Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки у Францію.

Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).