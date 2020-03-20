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20 березня 2020, 12:36 19

У Миколаєві стали відомі результати сімох осіб на коронавірус

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20 березня 2020, 12:36 19
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У Миколаївській області не підтвердився жоден з семи тестів на коронавірус
Фото: unsplash
У Миколаївській області не підтвердився жоден з семи тестів на коронавірус

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА, передає RegioNews.

Так, результати лабораторних досліджень на коронавірус виявилися негативними.

В ОДА наголошують, що станом на 10:00 20 березня в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом.

"Результати лабораторних досліджень на СOVID-19 у 7 чоловік, які звернулися за медичною допомогою в КНП "Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб", негативні", - повідомили в ОДА.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.

Нагадаємо, що дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізована в Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки у Францію.

Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

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