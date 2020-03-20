На Закарпатье находится 8 человек с подозрением на COVID-19
По состоянию на 10 часов 20 марта на Закарпатье не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На стационарном лечении находятся 8 человек с подозрением на острую респираторную болезнь COVID-19.
Все эти люди вернулись из стран, где зарегистрирован вирус.
У всех больных отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлен в референтную лабораторию м. Киев.
Результаты вирусологического обследования 3 образцов негативные.
Состояние всех больных стабильное.
Напомним, в Ужгороде останавливают общественный транспорт. С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта в городе приостановлена.
На Закарпатье на COVID-19 проверяют 7 человек. Все семеро вернулись из стран, где зарегистрирован коронавирус.
Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.
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