На Закарпатье находится 8 человек с подозрением на COVID-19

Состояние пациентов стабильное, результаты трех образцов негативные

Фото иллюстративное

Состояние пациентов стабильное, результаты трех образцов негативные

По состоянию на 10 часов 20 марта на Закарпатье не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На стационарном лечении находятся 8 человек с подозрением на острую респираторную болезнь COVID-19.

Все эти люди вернулись из стран, где зарегистрирован вирус.

У всех больных отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлен в референтную лабораторию м. Киев.

Результаты вирусологического обследования 3 образцов негативные.

Состояние всех больных стабильное.

Напомним, в Ужгороде останавливают общественный транспорт. С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта в городе приостановлена.

На Закарпатье на COVID-19 проверяют 7 человек. Все семеро вернулись из стран, где зарегистрирован коронавирус.

Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.