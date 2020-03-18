Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину

Большинство средств направят на противодействие COVID-19

Фото: Ужгородский городской совет

Большинство средств направят на противодействие COVID-19

Внеочередная сессия горсовета поддержала проект решения о мерах по предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, информирует RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.

11,4 миллиона гривен выделили на медицину в Ужгороде. Большинство средств направят на противоэпидемические мероприятия по 2019-nCOVID на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, респираторных медицинских масок, противочумных костюмов, дезинфекционных средств, спиртосодержащих септиков, тестов, мониторов пациента.

До 3 апреля 2020 г. в Ужгороде запрещена работа:

- заведений общественного питания - ресторанов, кафе,

- торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности,

- фитнес-центров,

- учреждений культуры,

- торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи,

- осуществление банковской и страховой деятельности.

Напомним, в Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.

Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса. Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.

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