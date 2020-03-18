Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину
Внеочередная сессия горсовета поддержала проект решения о мерах по предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, информирует RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.
11,4 миллиона гривен выделили на медицину в Ужгороде. Большинство средств направят на противоэпидемические мероприятия по 2019-nCOVID на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, респираторных медицинских масок, противочумных костюмов, дезинфекционных средств, спиртосодержащих септиков, тестов, мониторов пациента.
До 3 апреля 2020 г. в Ужгороде запрещена работа:
- заведений общественного питания - ресторанов, кафе,
- торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности,
- фитнес-центров,
- учреждений культуры,
- торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи,
- осуществление банковской и страховой деятельности.
Напомним, в Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.
Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса. Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
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