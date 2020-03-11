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11 марта 2020, 14:14 7

Закарпатье: работники хосписа грозят уволиться, если к ним привезут больных коронавирусом

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11 марта 2020, 14:14 7
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Виноградовский хоспис готовят к госпитализации больных с признаками заболевания коронавирусом
Виноградовский хоспис готовят к госпитализации больных с признаками заболевания коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание РИО.

Сотрудники заведения рассказали, что из управления охраны здоровья пришло указание готовить хоспис для возможного приема зараженных коронавирусом.

Это испугало весь персонал хосписа и некоторые намерены увольняться.

"При этом нам не сообщили, куда разместить тех тяжелобольных, которые находятся у нас в стационаре и достаточно ли у нас опыта, чтобы заниматься инфекционными больными", - рассказывают работники хосписа.

Добавляют, что хоспис не является достаточно изолированным и к нему примыкают частные земельные участки.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на COVID-19.

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